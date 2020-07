Coronavirus, il ministro Boccia: “Non sottovalutare i rischi, chi non si cura è irresponsabile” (Di lunedì 6 luglio 2020) ”Come tutte le persone che hanno vissuto drammaticamente il Covid19, io non sottovaluto mai alcun rischio e vi prego di trasferire questo approccio a tutti. Quelli che pensano che non tocca a loro e non utilizzano le mascherine quando è un obbligo o non si fanno controllare o curare quando devono, sono degli irresponsabili. Quelli che pensano che se non stanno bene, tanto passa con la tachipirina, sono due volte irresponsabili, perché fanno danni gravi a se stessi e alle persone che hanno accanto’‘. Lo ha detto il ministro degli affari regionali Francesco Boccia durante la presentazione della candidata sindaca di Andria per il centrosinistra Giovanna Bruno. Quest’ultima ha perso la mamma a causa del Covid19 e ha fatto più volte appello al rispetto delle regole e al senso di comunità. ”Se siamo ancora qui – ha ... Leggi su meteoweb.eu

