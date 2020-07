Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: “Imbecille chi dice che il virus è morto” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Il virus è più vivo che mai e circola fra di noi, altrimenti non ci sarebbero i focolai. Quegli imbecilli che dicono che è clinicamente morto lasciateli nelle altre categorie“. Lo ha chiarito il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito nel corso della trasmissione In vivavoce su Radio 1. “Sono fiducioso per la risposta che ha dato l’Italia ma sono preoccupato per quello che l’Italia rischia di non fare perché vedo un pericoloso rilassamento, una campagna per dire ‘non vi preoccupate, non succede niente’, ma i focolai sono la spia che il virus è tra noi e circola. E’ sempre lo stesso e non lo abbiamo eliminato”, ha detto. “Non è vero che il virus è sparito col sole. Non è vero che l’abbiamo debellato, conm misure che nella ... Leggi su meteoweb.eu

rtl1025 : ?? Due ceppi diversi di #Covid19 in #Lombardia. Ad annunciarlo è stato il professor Fausto #Baldanti, direttore dell… - siamonoitv2000 : 'Il #Coronavirus colpisce anche i #giovani, si manifesta con forme dermatologiche atipiche'. Fabrizio Pregliasco… - _MicroMega_ : Gli interessi della #Cina in #Africa e le conseguenze sulla #pandemia - Il direttore generale dell’#Oms ha difeso l… - BeliceIt : Coronavirus Sicilia, direttore Asp di Ragusa: “Più controlli e decisionismo”. DIRETTA – Sky Tg24 - SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO 6 LUGLIO 2020 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus direttore Coronavirus Sicilia, direttore Asp di Ragusa: "Più controlli e decisionismo". DIRETTA Sky Tg24 Dal ferro al platino, i metalli tornano di moda nei portafogli anti-virus

I metalli, dal rame allo stagno, passando per alluminio, argento, oro, palladio e platino, sono tornati di moda nei portafogli di gestori e risparmiatori. La pandemia di Covid-19, infatti, ha alimenta ...

Sesso, bugie e il viaggio a Medjugorie: i segreti dell'imprenditore che ha riportato il virus a NordEst

La vera storia del focolaio di Coronavirus ha dell'incredibile perché ricalca perfettamente la trita parodia del Veneto laborioso e porcellone. Un cluster a luci rosse e preghiere, insomma VICENZA. Il ...

I metalli, dal rame allo stagno, passando per alluminio, argento, oro, palladio e platino, sono tornati di moda nei portafogli di gestori e risparmiatori. La pandemia di Covid-19, infatti, ha alimenta ...La vera storia del focolaio di Coronavirus ha dell'incredibile perché ricalca perfettamente la trita parodia del Veneto laborioso e porcellone. Un cluster a luci rosse e preghiere, insomma VICENZA. Il ...