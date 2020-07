Coronavirus, il bollettino di oggi: 8 morti e 208 nuovi casi e pochissimi tamponi (Di lunedì 6 luglio 2020) Tutti gli aggiornamenti sulla emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute aggiornato ad oggi... Leggi su today

Sono 2 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 1.492 tamponi analizzati nelle ultime 48 ore. Questi i numeri riferiti nell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Protezione Civile ...

Coronavirus, bollettino 6 luglio: 241.819 casi in Italia, di cui 192.241 guariti e 34.869 morti

Sono 241.819 i casi accertati di Coronavirus in Italia (+ 208 rispetto a ieri), di cui 192.241 guariti (+133) e 34.869 morti (+8). Sono questi i dati dell'ultimo bollettino di oggi, lunedì 6 luglio, d ...

Sono 2 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 1.492 tamponi analizzati nelle ultime 48 ore. Questi i numeri riferiti nell'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile ...