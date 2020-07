Coronavirus, il bollettino di oggi 6 luglio in Lombardia: 3 morti e 111 nuovi positivi. Salgono i casi a Cremona e Mantova (Di lunedì 6 luglio 2020) In un giorno sono stati dimessi 61 pazienti, stabili le terapie intensive. A Milano città 9 nuovi casi Leggi su repubblica

