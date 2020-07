Coronavirus, il bollettino della Campania: 27 nuovi positivi su meno di mille tamponi! (Di lunedì 6 luglio 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:positivi del giorno: 27Tamponi del giorno: 775Totale positivi: 4.746Totale tamponi: 293. Leggi su tuttonapoli

Campania, coronavirus: impennata dei positivi, 27 nuovi casi

