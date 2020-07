Coronavirus, il bollettino del 6 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo l’ultimo bollettino sul Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 208 nuovi casi, per un totale che sale a quota 241.819 persone contagiate dall’inizio della pandemia. I nuovi decessi sono stati 8, per un totale dall’inizio della pandemia di 34.869 morti. I guariti aumentano di 133 unità, mentre aumentano i casi di isolamento domiciliare (+70). In Lombardia, i nuovi positivi al Covid-19 sono 111, mentre sono 10 le regioni in cui i contagi sono a zero. TSO: cos'è il trattamento sanitario obbligatorio Si chiama TSO ed è l'acronimo di Trattamento Sanitario Obbligatorio, istituito con Legge n. 833 del 23 dicembre 1978. Ecco di cosa si tratta. Lazio: ordinanza sui voli dal Bangladesh La Regione Lazio, dopo il nuovo focolaio causato da un uomo proveniente dal Bangladesh, ha ... Leggi su blogo

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.709 • Deceduti: 34.869 (+8, +0%) • Dimessi/Guarit… - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #6luglio diffuso dalla Protezione Civile: 208 nuovi casi e 8 morti in 24… - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #COVID19italia - farmaciaelifani : Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 luglio: 241.819 casi positivi e 34.869 morti -