Coronavirus, il bollettino del 6 luglio – Aumentano i positivi in Campania (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino del 6 luglio – Aumentano i positivi in Campania La Protezione Civile ha... L'articolo Coronavirus, il bollettino del 6 luglio – Aumentano i positivi in Campania proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.709 • Deceduti: 34.869 (+8, +0%) • Dimessi/Guarit… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. Usa: quasi 40mila casi in 24 ore, emergenza in Israele. LIVE - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #6luglio, della Regione Lombardia - natarosso : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.709 • Deceduti: 34.869 (+8, +0%) • Dimessi/Guariti: 192.24… -