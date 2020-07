Coronavirus, i focolai dei Balcani: il nuovo fronte è alle porte dell'Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Via terra o via aerea. Da Est, ma anche da Ovest. Stranieri che entrano o rientrano nel nostro Paese, ma anche tanti Italiani che per varie ragioni erano all'estero e tornano a casa. Come gli... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolai Coronavirus, i focolai dei Balcani: il nuovo fronte è alle porte dell'Italia Il Messaggero Coronavirus, come e perché la Lombardia è stata la più colpita

Coronavirus, quando e come è arrivato il ... uno dei quali ne avrebbe originati poi altri due. Il primo focolaio è quello del Lodigiano, con Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda ...

Covid, Crisanti: «I focolai scoppieranno e saranno anche più frequenti in ottobre e novembre»

"Focolai più frequenti in ottobre e novembre" approfondimento Coronavirus, i focolai in Italia: dal Vicentino a Mondragone. È chiaro che siamo esposti a un contagio di rientro o alla riattivazione di ...

Coronavirus, quando e come è arrivato il ... uno dei quali ne avrebbe originati poi altri due. Il primo focolaio è quello del Lodigiano, con Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda ..."Focolai più frequenti in ottobre e novembre" approfondimento Coronavirus, i focolai in Italia: dal Vicentino a Mondragone. È chiaro che siamo esposti a un contagio di rientro o alla riattivazione di ...