Coronavirus Germania: l’esercito tedesco addestra i cani ad annusare il Covid (Di lunedì 6 luglio 2020) La Germania è pronta a una fase 3 attiva contro il Coronavirus e utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione. L’esercito tedesco ha infatti avviato un progetto per l’addestramento dei cani ad annusare il Covid. Il programma, portato avanti assieme all’università di Veterinaria di Hannover, coinvolge al momento dieci animali di diverse razze: pastori alsaziani, spaniel e retriever. I cani appartengono tutti al centro di addestramento della Bundeswehr nella regione occidentale di Vulkaneifel. “Con un tasso di successo dell’80% i ricercatori continuano a portare avanti il progetto”, ha reso noto la scuola di addestramento, aggiungendo che un primo studio sui risultati sarà diffuso nelle prossime settimane. I cani si stanno esercitando ora ad annusare il virus in campioni di saliva di persone infette, nei quali il ... Leggi su meteoweb.eu

