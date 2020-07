Coronavirus, fiammata in Campania: 17 nuovi contagiati a Mondragone (Di lunedì 6 luglio 2020) Un focolaio in Irpinia, un altro a Mondragone nelle ex palazzine Cirio e la positività dell?imprenditore cilentano tornato da New York portandosi dietro il Covid. Non uno ma ben tre casi... Leggi su ilmattino

AnsaVeneto : Coronavirus: Veneto Rt, risale da 0.43. Fiammata contagi. Zaia, ricovero coatto per chi rifiuta le cure #ANSA -

Un focolaio in Irpinia, un altro a Mondragone nelle ex palazzine Cirio e la positività dell’imprenditore cilentano tornato da New York portandosi dietro il Covid. Non uno ma ben tre casi che spingono ...

Nuovi focolai, Speranza pensa al Tso per chi rifiuta la quarantena

Il Covid-19 si presenta ora con piccole fiammate in quasi tutta Italia. Dalla comunità del Bangladesh a Roma, al magazzino del corriere Brt a Bologna passando per quello innescato da un imprenditore n ...

