Coronavirus, Fauci: "Situazione in Usa veramente non buona" (Di lunedì 6 luglio 2020) Washington, 6 lug. (Adnkronos/Dpa) - L'attuale Situazione della pandemia negli Stati Uniti è "veramente non buona". A dirlo è infettivologo Anthony Fauci, capo dell'Istituto americano per le malattie contagiose. "E' una Situazione grave che va affrontata immediatamente" ha affermato lo scienziato in una conversazione in livestream con Francis Collins, capo dell'Istituto nazionale americano per la salute. Fauci ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno ancora affrontando la prima ondata dell'epidemia e si è rivolto in particolare ai giovani, dopo che il contagio si è particolarmente diffuso fra le persone sotto i 40 anni. "I giovani non devono sentirsi invulnerabili alle conseguenze più gravi, possono ammalarsi molto gravemente", ha avvertito lo scienziato. Negli ultimi giorni, sono 14 gli Stati americani che hanno raggiunto record di contagi, mentre ... Leggi su iltempo

VIBOANTONIO2 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, #Fauci: 'Situazione in #Usa veramente non buona' - Adnkronos : #Coronavirus, #Fauci: 'Situazione in #Usa veramente non buona' - IAlianna_ : Il coronavirus potrebbe essere mutato per diventare più infettivo, afferma il dott. Anthony Fauci… - mafaldina61 : RT @Stefbazzi: 'Il Virology Journal - la pubblicazione ufficiale del NIH del Dr. Fauci - ha pubblicato questo articolo il 22 agosto 2005, s… - BUGMIR : @ivancatalano_eu @piersileri @BillGates @gavi Farrakhan accusa Fauci e Bill Gates di complottare per 'spopolare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fauci Coronavirus, Fauci: "Situazione in Usa veramente non buona" Adnkronos Coronavirus, Fauci: "Situazione in Usa veramente non buona"

L'attuale situazione della pandemia negli Stati Uniti è "veramente non buona". A dirlo è infettivologo Anthony Fauci, capo dell'Istituto americano per le malattie contagiose. "E' una situazione grave ...

Negli Stati Uniti la mascherina è diventata un simbolo politico

Sui siti d'oltreoceano si moltiplicano i video virali di litigi nati per l'utilizzo obbligatorio delle mascherine in pubblico: Trump ha creato i “no mask” e trovato un nuovo simbolo per fare la guerra ...

L'attuale situazione della pandemia negli Stati Uniti è "veramente non buona". A dirlo è infettivologo Anthony Fauci, capo dell'Istituto americano per le malattie contagiose. "E' una situazione grave ...Sui siti d'oltreoceano si moltiplicano i video virali di litigi nati per l'utilizzo obbligatorio delle mascherine in pubblico: Trump ha creato i “no mask” e trovato un nuovo simbolo per fare la guerra ...