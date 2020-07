Coronavirus e rientro a scuola: in Alto Adige la campanella suonerà il 7 Settembre (Di lunedì 6 luglio 2020) La prima campanella post epidemia di Coronavirus suonerà il 7 Settembre, in Alto Adige: lo hanno annunciato in conferenza stampa gli assessori competenti dei tre gruppi linguistici, Giuliano Vettorato, Philipp Achammer e Daniel Alfreider. In base all’andamento epidemiologico, è previsto un modello a semaforo: verde (norme su assembramento e igiene, mascherine solo negli spazi comuni), giallo (distanziamento di un metro, obbligo di mascherina e ingressi scaglionati) e rosso (nuovo lockdown e didattica a distanza). Il ritorno a scuola, dopo lo stop di inizio marzo, viene preparato da un tavolo operativo, mentre le linee guida saranno elaborate da un gruppo di esperti. Coronavirus in Alto Adige, i dati del 6 luglio Foto: ASP/asdaa I laboratori dell’Azienda sanitaria Altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 156 tamponi. Non sono stati ... Leggi su meteoweb.eu

Un uomo di 46 anni di Minturno è risultato positivo al tampone facendo salire a quota 563 i casi sinora conteggiati in provincia dalla Asl di Latina. La positività era stata comunicata ieri nel tardo ...

La Regione Lazio nelle ultime ore è stata chiara: servono tamponi negli aeroporti per limitare i nuovi casi di coronavirus. Negli ultimi giorni, infatti, troppe sono state le persone positive segnalat ...

