Coronavirus, dopo i focolai il monito di Ippolito: "Imbecille chi dice che virus è morto" (Di lunedì 6 luglio 2020) "Il virus è più vivo che mai e circola fra di noi" lo spiega il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe... Leggi su today

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - chetempochefa : “Dopo il coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano. È nella natura umana il dimenticarsi presto dell… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il ministro della Salute ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il… - PaolotiZ : RT @LaStampa: Dopo quasi quattro mesi di chiusura a causa della pandemia di coronavirus, riapre oggi a Parigi il museo del Louvre ?? https:/… - fgiandi82 : RT @CesareSacchetti: Zaia ha previsto 14 giorni di isolamento anche per i negativi entrati a contatto con positivi Covid. Persino l'OMS ha… -