Coronavirus, da ieri 208 nuovi casi ed altri 8 morti, sempre meno i pazienti nelle terapie intensive (Di lunedì 6 luglio 2020) Giornata ‘tipo’ per quel che riguarda la situazione Coronavirus nel Paese, stando ai dati forniti poco fa dalla Protezione civile. Intanto da ieri sono stati 8 i morti nel Paese mentre, dall’inizio dell’emergenza sono stati complessivamente 34.869. Per quel che riguarda i nuovi contagi, nelle ultime 24 ore ne sono stati censiti 208, portando così a 241.819 il totale dei contagi. Se nelle case, in isolamento domiciliare vi sono ancora 13.691 persone, negli ospedali, con uno soltanto in più da ieri, i ricoverati con sintomi sono 946. Bene nelle terapie intensive dove, con due pazienti usciti da ieri, ora sono in 72 allettati nelle terapie intensive. Infine, per quanto riguarda i guariti, ad oggi sono complessivamente 192.241, grazie anche ai +133 registrati nelle ultime 24 ore. Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni ... Leggi su italiasera

