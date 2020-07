Coronavirus Campania, De Luca: "Pericoloso rilassamento generale" (Di lunedì 6 luglio 2020) Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, torna a parlare della situazione Coronavirus: "Si rilevano comportamenti che segnalano un Pericoloso rilassamento generale. In queste condizioni il rischio è che non arriveremo neanche a settembre, quando potremo essere costretti ad affrontare l'anno scolastico in condizioni gravissime" (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - IL BOLLETTINO). Leggi su tg24.sky

