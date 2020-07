Coronavirus, bollettino del 6 luglio: 8 morti (totale 34.869), positivi 14.709, guariti 192.241 (Di lunedì 6 luglio 2020) Dieci regioni italiane non hanno registrato nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta di Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche Leggi su firenzepost

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.709 • Deceduti: 34.869 (+8, +0%) • Dimessi/Guarit… - SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. Usa: quasi 40mila casi in 24 ore, emergenza in Israele. LIVE - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - occhio_notizie : #Coronavirus in Irpinia, 10 nuovi casi positivi: il bollettino del 6 luglio - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino di oggi 6 luglio -) -