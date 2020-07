Coronavirus, bollettino 6 luglio: senza focolai andrebbe meglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino diramato dal Ministero della Salute il 6 luglio: 241.819 casi in Italia, di cui 192.241 guariti e 34.869 decessi. Fonte foto: (Getty Images)Sul nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute, pesano i nuovi contagi nati da focolai in almeno sette regioni. Dati comunque che per fortuna non hanno avuto una brusca impennata. Eccoli. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato a oggi, 6 luglio, il numero dei casi positivi al Covid-19 è salito a 241.819 (+208 rispetto a ieri), di cui 192.241 guariti (+133) e 34.869 morti (+8). Effettuati 22.166 tamponi nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati dell’ultimo bollettino di oggi sull’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. I numeri sono stati comunicati dal Ministero della Salute che, come saprete, ha sostituito la Protezione civile nell’aggiornamento quotidiano del ... Leggi su chenews

