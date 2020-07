Coronavirus – Ancora brutte notizie in Italia, aumentano i ricoveri: il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di lunedì 6 luglio 2020) Ancora brutte notizie sul fronte Coronavirus in Italia. Seppur in misura contenuta, aumentano i ricoveri negli ospedali. Nella giornata odierna sono stati ricoverati 6 pazienti in più, altri 8 morti, 133 guariti e 208 nuovi casi su 22.166 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,93% dei test processati, la percentuale più alta delle ultime settimane In terapia intensiva ci sono due pazienti in meno rispetto a ieri, ma negli altri reparti ce ne sono sei in più mentre in isolamento domiciliare abbiamo un’ottantina di nuovi positivi rispetto a ieri. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 241.819 casi totali 34.869 morti 192.241 guariti In Italia abbiamo 14.709 soggetti positivi al Covid-19, così suddivisi: 946 ricoverati in ospedale (6,4%) 72 ricoverati in terapia intensiva (0,5%) 13.691 in isolamento domiciliare ... Leggi su sportfair

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 61. Il dato delle terapie intensive resta fermo a 36 posti letto ancora occupati nella regione. I ricoverati negli altri ...

