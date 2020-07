Coronavirus, anche l’Iran supera l’Italia per numero di casi ma ha un terzo dei morti: la mortalità del Covid-19 in Italia ha pochi eguali nel mondo [DATI] (Di lunedì 6 luglio 2020) anche l’Iran ha superato l’Italia per numero di casi totali di Coronavirus accertati fino ad oggi: il nostro Paese, così, scende all’11° posto nella triste classifica dei casi di Covid-19, dopo il sorpasso del Messico di due giorni fa. Purtroppo, però, l’Italia rimane il 4° Paese al mondo per numero di morti, dopo soltanto USA, Brasile e Regno Unito. Infatti l’Iran, nonostante un numero di casi più alti, ha un terzo dei morti dell’Italia, e persino il Messico che ha oltre 15 mila casi in più dell’Italia e una popolazione superiore al doppio di quella Italiana, rimane con un numero di vittime di gran lunga inferiore a quello del nostro Paese. Il dato dell’incidenza della malattia sui vari Paesi vede l’Italia ancora tra i più colpiti al mondo in assoluto, nonostante siano ormai trascorsi ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus mondo, l'Australia chiude i confini tra due Stati. India terzo Paese per contagi la Repubblica Coronavirus, l’India supera la Russia al terzo posto di casi nel mondo. Rischio seconda ondata in Europa centrale e orientale

Anche l'India ha fatto registrare un nuovo record di persone colpite da Covid-19. La Spagna ha messo più di 70.000 persone in lockdown nella regione nord-occidentale della Galizia, a… Leggi In ogni ...

Coronavirus nel Lazio troppi casi dall'estero. Zingaretti: “Tamponi già all'aeroporto”

Sale l'allerta nella regione per chi rientra dai Paesi ad alto rischio. Test a tappeto per la comunità bengalese a Roma ROMA. Diminuiscono i positivi al Covid-19 nel Lazio (ieri erano 31 oggi14 con ze ...

