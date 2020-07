Coronavirus, altri 39.400 contagi negli Usa. Stato d’emergenza in Israele, l’India ‘supera’ la Russia (Di lunedì 6 luglio 2020) negli Stati Uniti ieri si sono registrati altri 39.400 casi di Covid-19. 234 le vittime. Sono i dati della Johns Hopkins University. Salgono così a 2.8 milioni i casi confermati di Coronavirus, mentre i morti sfiorano quota 130 mila. Gli stati più colpiti in questa seconda ondata del virus sono: Florida, California, Texas, Arizona e Michigan. Nei giorni scorsi il virologo Anthony Fauci, membro della task force anti Covid-19 della Casa Bianca, si era detto “molto preoccupato” per la situazione. Coronavirus, Stato d’emergenza in Israele Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha decretato lo Stato d’emergenza. In Israele, dove dall’inizio della pandemia sono morte 330 persone e 29.000 sono state contagiate, si stanno registrando quasi mille casi al giorno. Il governo ha imposto nuove misure restrittive (mascherina obbligatoria, ... Leggi su italiasera

