Coronavirus, a Roma la seconda ondata c’è. E arriva dal Bangladesh. La Regione si dia una mossa (Di lunedì 6 luglio 2020) Da giorni il bollettino sanitario della Regione Lazio informa i cittadini sui nuovi casi di positività al Covid legati ai rientri dal Bangladesh. Un problema che rischia di diventare serio se si continua solo a dare i numeri senza prendere drastici provvedimenti. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha detto oggi che i nuovi casi a Roma collegati ai rientri dal Bangladesh sono 12. E in tutto arriviamo, con quelli dei giorni scorsi, a 39. Solo ora si parla di un’ordinanza per fare i tamponi a tutti quelli che arrivano da Dacca. “Stiamo predisponendo l’ordinanza per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo oggi da Dacca (Bangladesh) autorizzato dall’Enac”, informa Alessio D’Amato. “Le operazioni si rendono necessarie ai fini di sanità ... Leggi su secoloditalia

