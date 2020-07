Coronavirus a Roma, 12 nuovi casi: rientravano dal Bangladesh (Di lunedì 6 luglio 2020) A Roma sono stati identificati dodici nuovi casi di positivi al Coronavirus: sono persone che facevano rientro del Bangladesh A Roma sono stati identificati 12 nuovi casi, come riportato dall‘Ansa, collegati a persone che rientravano dal Bangladesh. Con questi salgono a 39 i casi totali provenienti dal paese dell’Asia. Intanto la Regione Lazio ha predisposto … L'articolo Coronavirus a Roma, 12 nuovi casi: rientravano dal Bangladesh proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : #Coronavirus, 'a Roma altri 12 casi legati a rientri dal Bangladesh' - Linkiesta : Il requiem di #EnnioMorricone sui tetti di Roma - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, 861 i positivi: 11 in terapia intensiva. DIRETTA - foyli : RT @RaiNews: #Coronavirus: a #Roma altri 12 casi collegati al #Bangladesh. D'Amato: 'Tamponi a Fiumicino per volo Dacca'. Il ministro dell… - zeromega14 : Coronavirus: a Roma 12 nuovi contagi collegati a rientri dal Bangladesh che salgono a 39 -

Sono 14 i nuovi casi registrati nel Lazio ma nelle ultime 24 ore nessun decesso. Gli attuali positivi sono 861, di cui 651 in isolamento domiciliare, 199 sono ricoverati non in terapia intensiva, 11 i ...