Corinne Clèry: “Mio figlio? Si sta perdendo una grande mamma” (Di lunedì 6 luglio 2020) Attrice di spicco d’anni Corinne Clery si è messa in gioco più volte prima a Pechino Express e poi al grande Fratello Vip, nonostante non sia più giovane è riuscita ad adeguarsi con ironia ai cambiamenti del mondo dello spettacolo cambiamento apprezzato anche dal pubblico. In una recente intervista al settimanale F Corinne ha parlato non solo dei tanti progetti professionali che ha intenzione di realizzare ma anche della sua non relazione con il figlio Alexandre Wayaffe con cui non ha rapporti per varie ragioni da più di 4 anni. L’attrice è certa d’avere la ragione dalla sua parte e quando fa riferimento a questa vicenda parla di manipolazioni psicologiche. “Per il dolore mi sono anche ammalata, mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone. Un giorno per una banale lite ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Corinne Clèry: “Mio figlio? Si sta perdendo una grande mamma” - blogtivvu : Corinne Clery choc: “Mio figlio? Per il dolore mi sono ammalata ma ormai lui è un capitolo chiuso” ??? ???????? Il r… - blogtivvu : Corinne Clery: “Mio figlio? Per il dolore mi sono ammalata, capitolo chiuso” - infoitcultura : Corinne Cléry non parla col figlio da 4 anni: “Capitolo chiuso, per il dolore mi sono ammalata” - infoitcultura : Corinne Clery contro suo figlio Alexandre: 'Storie di soldi, manipolazioni psicologiche' -

Ultime Notizie dalla rete : Corinne Clèry L'oroscopo di Corinne VareseNoi.it