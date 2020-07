Coppa Italia, il Napoli annuncia il rimborso dei biglietti (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa SSC Napoli informa i titolari di titoli di ingresso per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter prevista per il 5 marzo 2020 e successivamente giocata a porte chiuse, che a partire dal 18 giugno 2020 alle ore 17.00 è stata resa disponibile “on line” la procedura per richiedere il rimborso dei titoli di ingresso non goduti relativamente alla predetta gara di Coppa Italia. Di seguito la procedura a cui attenersi operativa a partire dal 18/06/2020: I tifosi che hanno acquistato il biglietto sul sito web sport.ticketone.it o tramite il call center Ticketone, otterranno automaticamente e senza necessità di richieste, un rimborso pari all’importo indicato sul titolo di accesso, tramite storno della transazione effettuata su web. Lo storno sarà effettuato entro 30gg dalla data di inizio ... Leggi su anteprima24

