Conte, il ministro Franceschini: “Apprezzo moltissimo il suo lavoro. Per il Pd non esiste né un altro premier né un’altra maggioranza” (Di lunedì 6 luglio 2020) Blinda la maggioranza ma anche la permanenza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. E rilancia l’appello del premier: il Pd, il Movimento 5 stelle ma anche Italia viva dovrebbero correre insieme alle regionali. Parola di Dario Franceschini. Il ministro dei Beni culturali ha rilasciato un’intervista a Repubblica che in pratica è una promozione su tutta la linea del presidente del consiglio. “Io apprezzo moltissimo il lavoro di Conte, come ha guidato il governo in uno dei passaggi più difficili della storia della Repubblica e come cerca sempre il punto di equilibrio in una coalizione inevitabilmente complicata”, dice il capodelegazione del Pd nell’esecutivo. “Anche per questo – ha specificato – deve essere chiaro che per noi non esistono né un altro premier né un’altra maggioranza in questa legislatura. Ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano

MPenikas : FQ: Conte, il ministro Franceschini: “Apprezzo moltissimo il suo lavoro. Per il Pd non esiste né un altro premier… - Noovyis : (Conte, il ministro Franceschini: “Apprezzo moltissimo il suo lavoro. Per il Pd non esiste né un altro premier che… - Moneyrang_prod : RT @isabellaisola3: Dittatura sanitaria mondiale ?? Ministro australiano si fa iniettare il vaccino ma..... ....ma c'è ancora il tappo che… - sara_maestroni : RT @Fi0nda: @gustinicchi Posso dire che vedo anche il Presidente Conte allineato a #Potus o mi piovono addosso parolacce? Vi sembra un cas… - Fulvioconfermo : @impiegopubblico @agorarai @GiovanniToti Invece di chiederti quando lavora Conte, chiediti quando lavorano Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ministro Nicola Zingaretti ministro? L'ipotesi al vaglio di Giuseppe Conte: obiettivo, tenere in piedi il governo Liberoquotidiano.it Pensioni Quota 100 fino a quando? Giuseppe Conte ha deciso. Pensioni news

Quota 100 pensioni... e poi? Secondo quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di Riforma, "il Governo ha gia' intrapreso un confronto con le parti sociali in vista della conclusione della speri ...

Conte, il ministro Franceschini: “Apprezzo moltissimo il suo lavoro. Per il Pd non esiste né un altro premier né un’altra maggioranza”

Blinda la maggioranza ma anche la permanenza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. E rilancia l’appello del premier: il Pd, il Movimento 5 stelle ma anche Italia viva dovrebbero correre insieme alle regi ...

Quota 100 pensioni... e poi? Secondo quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di Riforma, "il Governo ha gia' intrapreso un confronto con le parti sociali in vista della conclusione della speri ...Blinda la maggioranza ma anche la permanenza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. E rilancia l’appello del premier: il Pd, il Movimento 5 stelle ma anche Italia viva dovrebbero correre insieme alle regi ...