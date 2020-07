Conte alza la voce, sfuriata nello spogliatoio dell’Inter (Di lunedì 6 luglio 2020) Antonio Conte è una furia al termina della sfida contro il Bologna. L’allenatore dell’Inter fa tremare lo spogliatoio: società irritata con Lautaro Martinez Stando alla descrizione de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe alzato la voce al termine della sfida contro il Bologna. Sul quotidiano si legge che il tecnico dell’Inter avrebbe fatto tremare lo spogliatoio, per una serie di atteggiamenti che non gli sono piaciuti in campo. Si legge anche che la società sarebbe molto irritata con Lautaro Martinez per il mancato rispetto delle gerarchie nel calciare il rigore che avrebbe chiuso la partita. La dirigenza sarebbe pronta a tagliere i rami secchi dalla squadra. Potrebbero salutare il club ben sei calciatori, i più indiziati sono Godin, Moses e Biraghi. Non convincono Vecino e Gagliardini, al di sotto della qualità che ... Leggi su zon

Non si placano le polemiche per la sconfitta con il Bologna che ieri ha tagliato definitivamente l'Inter dalla lotta per lo scudetto, ridotta ora a un duello Juventus e Lazio.

C'è grande tensione in casa Inter dopo la sconfitta a San Siro contro il Bologna. Antonio Conte letteralmente furioso con la squadra.

Non si placano le polemiche per la sconfitta con il Bologna che ieri ha tagliato definitivamente l'Inter dalla lotta per lo scudetto, ridotta ora a un duello Juventus e Lazio. C'è grande tensione in casa Inter dopo la sconfitta a San Siro contro il Bologna. Antonio Conte letteralmente furioso con la squadra.