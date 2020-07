Conte al cinema America, FdI: «Fa l’amico di un centro sociale di estrema sinistra» (Di lunedì 6 luglio 2020) «La presenza di Giuseppe Conte al cinema America, di qualche giorno fa, rappresenta la legittimazione di un centro sociale di estrema sinistra». Ad affermarlo è Federico Mollicone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera. Il centro sociale, infatti, già abusivamente occupava uno stabile romano». La contraddizione di Conte al cinema America Inoltre, Conte ha mostrato «una chiara mancanza di attenzione verso il settore cinematografico, che è in Contenzioso con gli occupanti del cinema America per l’utilizzo di opere a titolo gratuito». «Esprimiamo», aggiunge Mollicone, «la nostra solidarietà al settore dei cinema, in grave crisi. Presenterò una interrogazione, che invierò anche all’Anac, per verificare la controversa assegnazione degli spazi ... Leggi su secoloditalia

