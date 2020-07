Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il Piano di Rilancio e il decreto Semplificazioni (Di lunedì 6 luglio 2020) Nuovo confronto nella maggioranza in occasione del Consiglio dei Ministri del 6 luglio. Sul tavolo anche il Piano Rilancio e il decreto Semplificazioni. Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prova ad accelerare su alcuni dei temi caldi nella maggioranza nella speranza di rompere gli indugi. Palazzo ChigiL’ordine del giorno Serata impegnativa per il premier Conte e i Ministri, chiamati a confrontarsi su diversi temi tra cui il Piano Nazionale di Rilancio. Di seguito l’ordine del giorno sul quale si è confrontato il governo in occasione del Consiglio dei Ministri del 6 luglio come riportato da Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri, convocato in data odierna alle 21.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-LEGGE: Misure urgenti per la semplificazione del “Sistema ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio dei Appalti e commissari per le opere: in Consiglio dei ministri gli ultimi nodi sul decreto semplificazioni Il Sole 24 ORE Ministro di scambio con l'estero

Iniziamo l'articolo facendo gli auguri di buon compleanno al ministro Di Maio. Il 6 luglio (oggi) compie gli anni. La lettura delle fotografie qui riportate ci dice molto del giovane ministro (detto F ...

Beinasco: crisi politica, la sindaca Gualchi silura l'assessore Recco

Non si è fatto attendere il provvedimento di revoca dall’incarico di assessore ai Trasporti per Fabrizio Recco, assente ingiustificato nell’ultimo consiglio comunale di lunedì 29 giugno, nel quale la ...

