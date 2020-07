Confermato caso di peste bubbonica nella Mongolia cinese: scatta l'allerta (Di lunedì 6 luglio 2020) Si tratta di un pastore, ora ricoverato in ospedale: non è chiaro ancora come si sia contagiato. nella vicina Mongolia... Leggi su today

AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: #CINA ???? ??PESTE BUBBONICA?? Nella Regione Autonoma della Mongolia interna è stato confermato un caso di peste bubbonica.… - microcerotis : RT @Asiablog_it: #CINA ???? ??PESTE BUBBONICA?? Nella Regione Autonoma della Mongolia interna è stato confermato un caso di peste bubbonica.… - Asiablog_it : #CINA ???? ??PESTE BUBBONICA?? Nella Regione Autonoma della Mongolia interna è stato confermato un caso di peste bubb… - dupre_marcel : Caso di peste bubbonica confermato ad allevatore di bestiame nella Mongolia cinese: - CTodde : RT @GermanoDottori: Alle ore 21 di Mosca, il telegiornale del primo canale televisivo russo dovrebbe oggi mandare in onda una mia breve int… -