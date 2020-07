Conferenza stampa Sarri: «Sarà un mese durissimo. Il Milan è in grande condizione» (Di lunedì 6 luglio 2020) Conferenza stampa Sarri: il tecnico bianconero ha presentato la sfida contro il Milan in programma domani sera a San Siro Maurizio Sarri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan in programma domani a San Siro. Queste le parole del tecnico bianconero. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 Milan – «Il Milan è in grandissima condizione fisica e mentale, hanno fatto una grande partita. È una partita complicata». SCUDETTO – «Allungo in classifica? Non deve creare rilassatezza. È un periodo difficile dove le insidie sono dietro l’angolo, l’aspetto mentale è determinante visto che nessuna squadra che ho visto è in grande condizione fisica. È un periodo dove i risultati non scontanti possono venire fuori con grande facilità. Sarà un mese durissimo, ... Leggi su calcionews24

