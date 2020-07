Conferenza stampa Pioli: «Futuro? Voglio dare il massimo fino a fine campionato» (Di lunedì 6 luglio 2020) Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro la Juventus in programma a San Siro Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Le sue parole. CALHANOGLU – «Calhanoglu mi auguro possa essere disponibile, ha avuto una contusione ma oggi lo vedrò a lavoro a Milanello e deciderò se schierarlo». VITTORIE CONTRO LE BIG – «Oggi vediamo finalmente il mio Milan: ci stiamo avvicinando ad un livello alto. Se è vero che il nostro tallone d’Achille fosse non riuscire a battere le Big ora ce l’abbiamo fatta. Tuttavia quello che abbiamo dimostrato contro Roma e Lazio potrebbe non bastare domani, dobbiamo fare ancora meglio per battere la Juventus». AMBIENTE – «Questa squadra non mi stupisce: sono contento che si ... Leggi su calcionews24

