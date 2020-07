Concorso Polizia di Stato riservato a militari per 1350 posti, diario prove rinviato: come prepararsi (Di lunedì 6 luglio 2020) Nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie concorsi ed esami n.38 del 15-05-2020 è Stato pubblicato il Concorso Polizia di Stato per 1350 posti, riservato ai volontari delle Forze Armate. Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente trovarsi in una delle seguenti condizioni entro il termine di invio delle domande: essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale; essere volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Le domande sono ammesse fino al 14 giugno. Il diario della prova scritta è Stato rinviato al 27 Ottobre. Vediamo assieme requisiti, modalità di invio della candidatura e prove di verifica della preparazione. >> Concorso Polizia di Stato per ... Leggi su leggioggi

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Polizia Concorso Polizia di Stato riservato a militari per 1350 posti, diario prove rinviato: come prepararsi LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Truffa di auto a Roma, la polizia indaga titolare di una concessionaria e due complici

Sono stati denunciati per truffa 3 uomini, S.S. di 31 anni, M.S. di 48 anni e C.F. di 40 anni, tutti quanti con precedenti penali, accusati dalla polizia di truffa e falsità materiale in concorso. Dal ...

"Disagiati" di Lecco: fan casino e spaccano gli specchietti a 4 auto

L'altra notte personale della Polizia di Stato di Lecco - Squadra Volanti è intervenuto ... è stato quindi denunciato per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

