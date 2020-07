Commisso: «Dispiaciuti per quanto successo a Ribery, gli siamo vicini» (Di lunedì 6 luglio 2020) Rocco Commisso ha rilasciato un comunicato al sito ufficiale della Fiorentina dopo quanto accaduto a Franck Ribery Il Presidente Rocco Commisso ha telefonato a Franck Ribèry dopo la brutta notizia di questa notte, di seguito le parole del Presidente al sito ufficiale viola. «Sono molto dispiaciuto e colpito da quanto è successo questa notte a Franck Ribèry.Tutti noi siamo molto vicino a Franck e alla sua bellissima famiglia.Sono situazioni che oltre ai danni economici, rappresentano veri e propri traumi per chi li subisce, in quanto ti vengono a mancare beni personali e affettivi che nulla potrà sostituire ma soprattutto ti viene a mancare la serenità che ognuno di noi deve avere quando lascia a casa la propria famiglia, la moglie, i bambini.Faremo il possibile per fare tornare a Franck la tranquillità necessaria e affronteremo insieme a ... Leggi su calcionews24

FIRENZE - Mentre i tifosi della Fiorentina temono al pensiero che il loro campione Franck Ribery lasci Firenze dopo il furto subito nella sua casa di Bagni a Ripoli (l'asso francese ha pubblicato su I ...

