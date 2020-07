“Come sorelle”: avete mai visto la figlia di Mari Grazia Cucinotta? La 19enne Giulia le somiglia molto [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Maria Grazia Cucinotta lontana dai riflettori Sono trascorsi alcuni anni da quando Maria Grazia Cucinotta ha fatto parte come attrice in una pellicola cinematografica. Negli ultimi tempi la professionista siciliana si è specializzata di più come produttrice. Nonostante l’assenza dal grande e piccolo schermo, la protagonista de Il Postino di Massimo Troisi è super attiva sui suoi canali social. Di recente la donna ha condiviso uno scatto su Instagram in compagnia della figlia 19enne Giulia Violati. Ovviamente i follower hanno notato sin da subito un’incredibile somiglianza tra le due congiunte. Chi è Giulia Violati? La figlia di Maria Grazia Cucinotta è una ragazza abbastanza riservata e, almeno per il momento preferisce mantenere il suo account Instagram in modalità privata. Una decisione, quella della 19enne che va controcorrente a ... Leggi su kontrokultura

QuiMediaset_it : Come sorelle, in prima tv assoluta, da mercoledì 8 luglio in prima serata su Canale 5 - Lory_Maggot : Io e la mia migliore amica ci conosciamo da 10 anni Da quando ho finito le superiori (7 anni fa) ci vediamo tre vol… - _diana87 : RT @TwBeautiful: “Come sorelle” solo sei Logan! #TwittamiBeautiful - ziaximyn : RT @TwBeautiful: “Come sorelle” solo sei Logan! #TwittamiBeautiful - Elena_kkl : RT @TwBeautiful: “Come sorelle” solo sei Logan! #TwittamiBeautiful -

Ultime Notizie dalla rete : “Come sorelle”