Come nascevano i capolavori di Morricone | «Non penso alle immagini | la musica nasce dalla storia» – Video

Schivo e a tratti timido in pubblico, Ennio Morricone – morto oggi 6 luglio a 92 anni – ha spesso preferito che fosse la sua musica a parlare per sé. Una delle interviste più recenti del maestro risale al marzo scorso, quando all'HuffPost, mentre la pandemia di Coronavirus mostrava il suo volto più aggressivo. In quei giorni, Morricone invitava a «stare calmi», provando a «riscoprire il nostro tempo, a intensificare gli affetti, a scoprire noi stessi». Un momento difficile per tutti, compreso lui che in quel periodo raccontava tutto il suo rispetto sacrale per la musica: «Per me ha un valore assoluto e importantissimo, ma in questo momento non ha nessun valore. Non è che in una situazione del genere mi metto ad ascoltarla così da potermi consolare per quello che accade».

