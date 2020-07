Claudia Galanti le ultime rivelazioni sul padre morto (Di lunedì 6 luglio 2020) Claudia Galanti, con il padre rapporti erano difficili sin da piccola Claudia Galanti dopo la morte del padre avvenuta la scorsa settimana ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando di lui e del rapporto che avevano. Non andavano affatto d’accordo, lui la pressava troppo per le aspettative che non avevano niente a che fare con la sua età. Questo è ciò che ha raccontato ad Adriana Volpe nel suo nuovo programma Ogni mattina. La showgirl ha una vita parecchio difficile, dato che vive eventi tragici e tristissimi ormai da tanto tempo. Intanto da piccola ha perso la madre alla quale era tanto legata, poi ha perso la figlia Indila nata dal matrimonio con il suo ex marito Arnaud Mimran. Adesso invece ha perso il padre, anche se non sappiamo quali sono state le cause del decesso. Il problema più che altro è stato che tutto ... Leggi su kontrokultura

