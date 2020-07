Classifica Serie A post-Covid, quante sorprese! Milan da Champions, Roma da retrocessione (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Coronavirus ha condizionato le vite di tutti negli ultimi mesi. In Italia siamo verso la fase calante e il campionato di calcio di Serie A è ripreso a pieno regime da oltre 15 giorni. Settimane intense, come lo saranno quelle a venire, per portare a termine il torneo. Tante le cose da decidere ancora. Se per quanto riguarda le quattro squadre qualificate in Champions League abbiamo praticamente delle certezze, non altrettanto si può dire per gli altri obiettivi. A partire dallo scudetto. Certo, la Juve ha iniziato una mini-fuga sfruttando i risultati delle dirette concorrenti, ma il calendario dei bianconeri è difficile e potrebbe riservare ancora delle sorprese. Lazio ma anche Inter sono pronte ad approfittarne. L’Atalanta è ormai troppo distante dal primo posto, ma lotterà fino all’ultimo per provare a migliorare i suoi ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie Serie A, la classifica marcatori dalla ripresa del campionato Sky Sport La Serie A ricorda Ennio Morricone

In omaggio a Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni, in tutte le partite della Serie A TIM che si svolgeranno da domani a giovedì saranno le note di “C’era una volta in America (Deborah’s ...

SERIE A - Benevento sogna, i bookmaker pensano in grande: obiettivo Europa League entro il 2022

Ha conquistato la promozione collezionando record su record, e anche per il ritorno in Serie A il Benevento ha grandi ambizioni. Il piano del presidente Vigorito, che punta a fare del club una presenz ...

