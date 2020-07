Cinema: Pinocchio di Garrone e Benigni vince 6 Nastri d’argento. Ma Favolacce è miglior film (Di lunedì 6 luglio 2020) Sei Nastri al più votato, Pinocchio, premiato anche per la regia di Matteo Garrone e Geppetto di Roberto Benigni, ma è Favolacce di Damiano e Fabio D'Innocenzo la sorpresa di quest'edizione dei Nastri d'Argento, miglior film della stagione, che vince 5 Nastri su 9 candidature Leggi su firenzepost

