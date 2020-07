Chiamatemi Anna su Rai2, dal 6 luglio la serie Netflix dal romanzo Anna dai capelli rossi in chiave “adulta” (Di lunedì 6 luglio 2020) Al via Chiamatemi Anna su Rai2, la serie Netflix basata sul romanzo Anna dai capelli rossi, che rielabora la storia aggiungendo elementi "adulti". Amata dai fan - tanto che all'annuncio della cancellazione hanno creato petizioni per salvarla - Chiamatemi Anna (Anne with an E nella versione originale) è stata prodotta dal 2017 al 2019 per un totale di tre stagioni.La serie canadese, pubblicata a livello internazionale su Netflix, segue le vicende di Anna Shirley, tredicenne orfana che viene mandata per sbaglio a vivere con gli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert. Dopo l'iniziale diffidenza nei confronti della ragazzina, i due cominceranno a conoscerla meglio e Anna, grazie alla sua fantasia e il suo inguaribile ottimismo, cambierà le loro vite.A differenza di molti adattamenti, la serie esplora la storia di Anna Shirley aggiungendo elementi maturi: dal ... Leggi su optimagazine

