Chi era Maria Travia, la moglie di Ennio Morricone: "Nell’amore come nell’arte la costanza è tutto" (Di lunedì 6 luglio 2020) “A mia moglie Maria il più doloroso addio”. Ennio Morricone lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è voluto scrivere da solo in prima persona e che domani. La moglie Maria Travia, 87 anni, è stato il grande ed unico amore della vita del maestro Ennio Morricone, un amore lungo e straordinario. Una donna che è stata la sua musa ispiratrice, in maniera discreta e riservata, sempre un passo indietro al leggendario marito. Si erano sposati a Roma il 13 ottobre 1956 (si erano conosciuti per caso sei anni prima), e dal loro matrimonio sono nati quattro figli (Giovanni, Marco, Alessandra e Andrea).Nell’autunno scorso hanno festeggiato i 63 anni della loro “solida unione”, dopo aver tagliato nel 2016 il privilegio raro per una coppia delle nozze di diamante. Il grande compositore ha condiviso 70 anni della sua ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Lavoro, il ritorno forzato di chi era emigrato per cercare occupazione fuori dal suo Pese d'origine La Repubblica Risse, aumentano gli indagati denunce per altri sei giovani

Cinque 17enni e un 18enne segnalati alle Procure per la zuffa del 28 giugno Complessivamente per le scazzottate sono stati identificati 19 ragazzi Claudia Guarino / cecina Dall’identificazione alla se ...

Il sogno di una società più giusta non è solo comunista: risposta a Barbero

Il saper narrare un’epoca, i suoi aspetti più caratteristici e concreti insieme a quelli più problematici e generali, è senza dubbio il segnale che si possiede una visione organica e viva della storia ...

