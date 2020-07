Chi è Maria Travia, la moglie di Ennio Morricone conosciuta dopo un incidente (Di lunedì 6 luglio 2020) Chi è Maria Travia, la moglie di Ennio Morricone “A mia moglie Maria il più doloroso addio”. Così Ennio Morricone, scomparso oggi – 6 luglio 2020 – a 91 anni, nel commovente necrologio che ha voluto scrivere pochi giorni prima della morte. L’ennesima grande dedica di amore alla moglie, Maria Travia, sposata nel 1956. Ma quando si sono conosciuti Ennio Morricone e la moglie? Come? Vediamo insieme la loro storia d’amore e chi è Maria Travia, la moglie del compositore premio Oscar. L’incontro Era il 1950 quando la giovane Maria Travia, amica della sorella di Morricone, aveva subito un incidente di auto ed era ricoverata in ospedale a Roma. Lui restò al suo fianco fino a quando guarì: così nacque il loro amore. “Maria ebbe un incidente, con la macchina di suo papà – le parole del ... Leggi su tpi

