Che colpo per la Volalto Caserta! Ecco la splendida Alynbekova (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Grande colpo di mercato per la Volalto Caserta che si è aggiudicata la schiacciatrice kazaka Sabina Alynbekova, giocatrice della nazionale kazaka dal grande talento e dalla sfavillante bellezza. Viene definita “Miss Pallavolo” in quanto conta un milione di followers su Instagram e 4 milioni su youtube. L’atleta ha firmato per due anni un contratto che la legherà alla Volalto anche nel ruolo di Image Woman. Come si legge nel comunicato diramato dal club casertano, “grazie alla trattativa curata personalmente e direttamente dal dg del club, Rosalia Santoro, la Volalto 2.0 ha davvero fatto il boom ed è riuscita a portare per la prima volta fuori dai confini del suo Kazakhstan fino a Caserta Sabina, che quest’anno e il prossimo, oltre a vestire la maglia n. 20 sul taraflex , sarà ... Leggi su anteprima24

vaticannews_it : #6luglio #Morricone. “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l'in… - Piu_Europa : “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l'intuizione soprannatura… - GiuseppeConteIT : Complimenti alla nostra @GDF per la maxi-operazione nel porto di Salerno che ha portato al sequestro di un ingente… - taehaunted : fa un caldo oggi al centro estivo che faccio un colpo - assaxymphonie : RT @riverhindi: io veramente non sto scherzando quando dico che ogni volta che vedo questo video me la faccio addosso, non ce la faccio pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Che colpo Frattese, che colpo in entrata! Ufficiale Magazine Pragma Johnson positivo al Covid-19

Brutto colpo per Jimmie Johnson. Il 7 volte campione californiano, portacolori del team Hendrick, non correrà la 400 miglia di indianapolis nella sua ultima stagione prima del ritiro per aver contratt ...

La parola dolorosa di Testori. Recensione di “In Exitu” al Teatro Alfieri

ASTI – E’ dichiarando una grande emozione, dopo centotrentadue giorni dall’ultimo palco, che Roberto Latini ha voluto ieri parlare alla platea del Teatro Alfieri, prima dell’inizio di “In Exitu”, perc ...

Brutto colpo per Jimmie Johnson. Il 7 volte campione californiano, portacolori del team Hendrick, non correrà la 400 miglia di indianapolis nella sua ultima stagione prima del ritiro per aver contratt ...ASTI – E’ dichiarando una grande emozione, dopo centotrentadue giorni dall’ultimo palco, che Roberto Latini ha voluto ieri parlare alla platea del Teatro Alfieri, prima dell’inizio di “In Exitu”, perc ...