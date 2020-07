Charli D’Amelio minacce di stupro, Johnson è stata bannata da TikTok (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Charli D’Amelio minacciata da Brittany Lovely Beach account sospeso ma non si sa per quanto tempo Charli D’Amelio, la conosciamo per i video simpatici che pubblica su Tik Tok, tutto il mondo sa di lei, è nata così all’improvviso. Si tratta di una ragazza molto tranquilla, alla mano, semplice, infatti tutti gli adolescenti la amano, la seguono e la imitano. Purtroppo forse per il suo modo di essere, è spesso vittima di minacce, come in questo caso. Brittany Lovely Beach avrebbe minacciato Charlie attraverso un video e poi a causa del suo comportamento sarebbe stata bannata dalla piattaforma. La ragazza aveva pubblicato un video in cui informava i suoi follower di aver chiesto a qualcuno di violentarla. Poi rivolgendosi direttamente ai follower di Charlie chiedeva di rivelarle dove si trovasse per andare a colpo sicuro, senza perdere tempo, prenderla ... Leggi su kontrokultura

