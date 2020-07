Catania, Sottil: ufficiale la risoluzione del contratto (Di lunedì 6 luglio 2020) Come reso noto dalla società sul proprio sito ufficiale, il Catania ha ufficializzato la risoluzione del contratto del tecnico Andrea Sottil Andrea Sottil non è più l’allenatore del Catania. L’ex giocatore ha infatti rescisso il proprio contratto con la squadra siciliana. Nella giornata di domani è atteso l’annuncio del suo arrivo sulla panchina del Pescara. Ecco il comunicato ufficiale della risoluzione del contratto: «Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Andrea Sottil. Analogamente, si congedano dal nostro club il collaboratore tecnico Salvatore Gentile ed il preparatore atletico Cristian Bella. Ai tre apprezzati professionisti, l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

