Caso Mondragone, in campo la diplomazia (Di lunedì 6 luglio 2020) Resta alta la tensione nei palazzi ex Cirio di Mondragone, inprovincia di Caserta, dove è stata istituita una zona rossa per un focolaio di contagi nella comunità di braccianti bulgari e, nella notte, è stato dato alle fiamme con una bottiglia incendiaria il furgoncino di uno degli abitanti dei palazzi. Effettuati 730 tamponi. Si valuta la chiusura dell’attività.”La Campania è una regione a contagio zero al netto del focolaio di Mondragone. Non abbiamo più contagi”. E’ netto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta streaming del venerdì, riferendosi al focolaio individuato in quattro palazzi abitati in parte da senzatetto italiani e da cittadini bulgari e rom. “Abbiamo dovuto fare i conti con questa realtà in termini di degrado, tensioni e illegalità – ... Leggi su ildenaro

