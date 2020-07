Caro Orlando, il riformismo ormai è lontano anni luce da voi (Di lunedì 6 luglio 2020) Quando ho letto il tweet di Orlando sulle scissioni vi confesso che ho sorriso e mi sono chiesto: ma non sono quelli che ci hanno fatto la guerra atomica quando con Renzi avevamo il 41% dei voti reali? Surreale che ora ci spieghino che senza le scissioni sarebbero sopra la Lega nei sondaggi.È ricominciato il campionato, e meno male, sono ricominciati quelli della moviola in campo. Se avessimo fatto, se non avessimo sbagliato. L’antico riflesso supponente di una certa sinistra nel nostro Paese. Quelli con le mazzette di giornale sotto al braccio che partecipano alle discussioni politiche con l’arroganza di chi sa tutto lui e ti indica la via.Se vinciamo è perché siamo bravi, se perdiamo è perché c’è qualcuno che si è scisso, ci ha criticato, non ha sostenuto il nostro candidato. Guarda caso sono gli stessi che ti spiegano ... Leggi su huffingtonpost

AntonioDonatoPa : RT @brunasaracco: Caro #Orlando, ai tempi di #Renzi il #PD era arrivato al 41%, altro che Lega! Poi l'avete massacrato col fuoco amico, ave… - simcapp : RT @HuffPostItalia: Caro Orlando, il riformismo ormai è lontano anni luce da voi - kariuki74 : RT @HuffPostItalia: Caro Orlando, il riformismo ormai è lontano anni luce da voi - HuffPostItalia : Caro Orlando, il riformismo ormai è lontano anni luce da voi - AntonioDonatoPa : RT @brunasaracco: @AntonioDonatoPa @AndreaOrlandosp Già. Ai tempi di #Renzi il #PD era arrivato al 41%, altro che Lega! Poi l'hanno massacr… -