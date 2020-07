Carbone, Iovino, Mundo, Guarino: Italia Viva è la nuova Forza Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’holiday Inn di Napoli questa mattina era in programma una conferenza pubblica di Italia Viva (per ufficializzare l’ingresso di Francesco Iovino, vicesindaco della città metropolitana). Ma sembrava una manifestazione (di qualche anno fa) di Forza Italia. Il travaso da Fi a Italia Viva non si ferma. L’ultimo arrivo è quello del senatore Vincenzo Carbone, ex Forza Italia. La prossima ex azzurra che potrebbe vestire la casacca di Italia Viva dovrebbe essere Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania. Come anticipato da Anteprima24 – Francesco Guarino, storico esponente azzurra dell’area nord, sarà in campo alle regionali con Iv. Lo stesso Francesco Iovino ha cominciato i primi passi in politica con Forza Italia. Stesso discorso per Gabriele Mundo, consigliere comunale di Napoli ... Leggi su anteprima24

