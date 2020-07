Cannavacciuolo: "Ho perso 29 chili. Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, ero stanco e dormivo male" (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ho perso 29 chili. Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, Sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male”. A parlare è Antonino Cannavacciuolo che, intervistato dal settimanale Oggi, ha rivelato di aver cominciato lenta e graduale remise en forme:“Pesavo tanto, Sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi Sono comprato un tapis roulant”.Queste le parole di Cannavacciuolo che in questi mesi, vista la chiusura imposta dal lockdown alla sua Villa Crespi, si è goduto l’affetto della famiglia, non rinunciando all’attività fisica. A proposito delle buone abitudini, lo chef ha dichiarato:“La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi Sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un ... Leggi su huffingtonpost

LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Cannavacciuolo: 'Ho perso 29 chili. Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, ero stanco e dormivo male' https://t.co… - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Cannavacciuolo: 'Ho perso 29 chili. Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, ero stanco e dormivo male' https://t.co… - HuffPostItalia : Cannavacciuolo: 'Ho perso 29 chili. Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, ero stanco e dormivo male' - Noovyis : (Antonino Cannavacciuolo a dieta: “Ho perso 29 chili. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo…”)… - FQMagazineit : Antonino Cannavacciuolo a dieta: “Ho perso 29 chili. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo…” -