Callejon-gol, i quotidiani: "Spreca due chance, alla terza non sbaglia! Ma è l'unica nota positiva..." (Di lunedì 6 luglio 2020) C'è sempre, in area, Callejon, pronto ad approfittarne con un gol dei suoi. Bella la rete con la Roma, l'ennesima identica, che gli permette di strappare un voto alto sui quotidiani. Leggi su tuttonapoli

OfficialASRoma : Triplice fischio. Dopo il vantaggio di Callejon pareggiamo con Mkhitaryan. Poi arriva il gran gol di Insigne.… - caterinabalivo : Grande Napoli, ci voleva questa vittoria di carattere! Sono contenta e soddisfatta per i gol di Callejon e Insigne,… - mirkocalemme : Vittoria meritatissima per il #Napoli, che ha creato 9 palle gol nette nonostante il catenaccio (quello vero) della… - SiamoPartenopei : Callejon-gol, i quotidiani: 'Spreca due chance, alla terza non sbaglia! Ma è l'unica nota positiva...' - SiamoPartenopei : Non dimenticate i gol di Callejon perché non li rivedrete mai più -