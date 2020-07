Calciomercato Napoli, sondaggio con il Newcastle per Saint-Maximin (Di lunedì 6 luglio 2020) Calciomercato Napoli: la società partenopea, secondo la stampa francese, avrebbe fatto un sondaggio con il Newcastle per l’attaccante Allan Saint-Maximin. Calciomercato Napoli – Il Napoli ha fatto un primo sondaggio per l’attaccante del Newcastle Allan Saint-Maximin. Secondo quanto riporta il giornale francese “Le 10 Sport”, mentre porta avanti la trattativa per Victor Osimhen il club di Aurelio De Laurentiis ha preso informazioni sul calciatore transalpino di origini guadalupensi. Anche l’Arsenal peraltro sarebbe interessato al 23enne Saint-Maximin, per il quale si era mosso il Milan nelle scorse sessioni di mercato. L'articolo Calciomercato Napoli, sondaggio con il Newcastle per Saint-Maximin proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews

